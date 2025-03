Erba sintetica, nuove luci e fognature. Per il Parco del Reno 840mila euro

"Oggi parte la riqualificazione del Parco del Reno ". A darne annuncio è il vicesindaco Vito Salatiello. "Fra qualche mese anche la nostra città avrà un impianto in erba sintetica – prosegue – Ma non finisce qui. Con questo cantiere inizieremo i primi relamping, ossia la sostituzione di di corpi illuminanti tradizionali, che sono stati progettati per tutti i campi sportivi del comune e per oltre la metà già finanziati, sui quali resta l’impegno e l’urgenza di arrivare a termine". E non manca di ringraziamenti. "Nel manifestare la mia soddisfazione - dice - voglio ringraziare in primis la struttura tecnica comunale, l’ingegnere Luca Resca e non per ultime, le società sportive per la enorme pazienza che stanno dimostrando e per l’impegno quotidiano che mettono". Lavori per i quali Salatiello esprime la propria soddisfazione. "Non è sempre facile trovare risposta alle mille necessità che ci sono. Capita continuamente, anche mentre cammino per strada, di vederne sempre di nuove e diverse - sottolinea lui che è anche assessore allo sport - Ciò che è importante è non dimenticarne nessuna e mantenere sempre la lucidità e la pazienza per far calzare ogni buona opportunità a qualcuna di queste esigenze, sempre illuminati dal faro dell’interesse collettivo. Facendo ciò, non va mai dimenticato il principio tale per cui è con la verità e con l’onestà che si può costruire: un progetto reale, fattibile e concreto, per una buona amministrazione è sempre da preferirsi ad un sogno che dura il tempo di una notte". E infine, spiega l’intervento al via. "Sui lavori, l’intervento cuba in totale 840.000 euro e comprende la conversione completa del manto in erba sintetica, la realizzazione delle fognature di scarico acqua, la sostituzione delle luci con impianto a led - illustra - Quest’ultimo intervento verrà eseguito anche a Corporeno. E’ il primo pezzo di una più ampia progettualità che nasce due anni e mezzo fa, che ha visto muovere i primi passi per la riconversione energetica di tutta l’impiantistica sportiva". Intervento che va a beneficio di un’ampia fetta di cittadinanza. "L’impianto è fruito da oltre 250 ragazzi e con questo intervento non dovrà più subire interruzioni stagionali per maltempo - conclude - ma garantirà una fruizione continua tutti i giorni dell’anno. Ci tengo a dire che con questo lavoro non andremo a dimenticare gli altri ancora da fare, ma deve essere visto come un punto di partenza".

Laura Guerra