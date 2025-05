"Erbacce sulle Mura. Intervenite"

La manutenzione delle Mura finisce all’attenzione del Consiglio comunale. A sollevare la questione, puntando il dito sull’erba alta in alcuni tratti della cinta storica, è il consigliere del Partito Democratico Matteo Proto. "Le mura monumentali – si legge nel testo dell’interpellanza presentata dall’esponente dem –, quantomeno nel tratto che va da corso Porta Mare e fino a San Giorgio, versano in stato di grave incuria dovuto a piante ed erbacce che crescono sulle mura stesse. Il crescere di piante selvatiche sulle Mura potrebbe determinare, con il penetrare delle radici all’interno delle Mura stesse, conseguenze in termini di stabilità della struttura nel tempo. Siffatte circostanze – prosegue Proto –, dovute alla mancanza di manutenzione ordinaria di uno dei monumenti simbolo della città di Ferrara, oltre a poter incidere sulla stabilità strutturale, potrebbero rendere più difficile e gravosa, anche in termini economici, l’attività di manutenzione straordinaria promessa in campagna elettorale e attualmente in ritardo (‘Un chilometro di mura all’anno’)."

Da qui, la richiesta del consigliere del Pd al sindaco Alan Fabbri e all’assessore competente. "Chiedo di sapere – è la conclusione dell’esponente dem – se e quali misure verranno poste in essere per espletare le necessarie attività urgenti di manutenzione ordinaria delle mura".