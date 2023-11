"Erbacce vicino al Reno con topi e nutrie: ora basta"

"Fai da te" nella pulizia della folta vegetazione che cresce spontanea sulle sponde esterne dell’argine del fiume Reno, in parallelo alla Statale 16, a ridosso di case ed attività. Una zona naturalistica questa, tra acqua e terra, che porta al mare, facente parte del Parco del Delta del Po, stazione 6, inserita nell’ambito della oasi valliva di Campotto. Il caso è segnalato a San Biagio. Coinvolte una settantina di abitazioni, da borgo confina sino all’altezza della ex banca. L’invito, al momento verbale, ma che potrebbe assumere aspetti ben più incisivi, di ordinanze anche regionali o del demanio, è del sindaco Andrea Baldini. Che, chiamato sul posto dai residenti, ha raccolto le loro lamentele. Che vertono in primis su di una questione igienico-sanitaria. Un problema questo causato dal proliferare di insetti, topi, bisce ed anche nutrie, che crea non pochi disagi alla popolazione. In poche parole il primo cittadino, col supporto del suo vice con delega all’ambiente e lavori pubblici Sauro Borea, dell’assessore al decentramento Davide Zanotti, e della presidentessa della consulta di frazione, Francesca Ventura, ha spiegato in sintesi che "un primo sfalcio sarà a carico dell’amministrazione, ma in seguito gli interventi saranno a cura degli stessi frontisti. Vietato però usare prodotti chimici e diserbanti. Mentre in caso di rifiuto l’onere verrebbe assunto dal comune, ma con rivalsa dei costi sostenuti". Il perché rientrerebbe in un regolamento del servizio di bacino emiliano-romagnolo, e del consorzio di bonifica. Che prevede un’area di rispetto di 5 metri di distanza dai piedi dell’argine per le siepi o le reti di recinzione dei cortili. E di 10 metri per gli edifici".

Nando Magnani