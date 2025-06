"Ercole d’Este, ma è possibile parcheggiare l’auto?"

Caro Carlino,

alla fine di Corso Ercole I d’Este, dal lato delle mura, dove in pratica c’è la bellissima pista ciclabile all’ombra degli alberi, c’è uno spicchio di verde con alcuni attrezzi per allenarsi. Lungo questa isola, su un lato, uno sterrato. Ebbene qui, proprio davanti al tiro a volo, spesso ci sono persone che parcheggiano l’auto. Lo fanno magari perché vanno a farsi una passeggiata o per andare a sparare al piattello, almeno questo immagino. Ebbene, il mio dubbio che magari potete girare al comando dei vigili urbani, è il seguente. E’ consentito parcheggiare in quella striscia di terra e ghiaia che si trova lungo la strada? Devo dire la verità, anche io in alcuni casi quando i parcheggi erano tutti occupati (parliamo di una zona dove gravitano alcune scuole tra le quali il classico Ariosto e lo scientifico Righi) un po’ azzardo e lascio l’auto in quel pezzo di terra. Nessuno mi ha mai multato, del resto non ci sono nemmeno cartelli che indicano il divieto di sosta, la rimozione. E le persone a cui ho chiesto se lì si poteva parcheggiare mi hanno risposto con convinzione che era lecito, che la macchina si poteva lasciare. Ma quel dubbio non mi lascia, come un tarlo che non mi fa dormire sonni tranquilli quando parcheggio l’auto e mi allontano. Magari a voi i vigili urbani vi rispondono.

g. b.