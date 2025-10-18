Ercole versus Acheloo sul palco. La lotta diventa un melodramma

In scena il melodramma ‘La Lotta d’Ercole con Acheloo’ del compositore Agostino Steffani. L’appuntamento è per venerdì 24 (in anteprima), sabato 25 e domenica 26 ottobre alle 21 all’ex Teatro Verdi. Lo spettacolo è prodotto dal Conservatorio di Ferrara e realizzato con il patrocinio del Comune, in collaborazione con il Comunale e l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, e il partenariato dei Conservatori italiani coordinati dal Conservatorio di Castelfranco Veneto. La produzione del Conservatorio Frescobaldi vedrà impegnati studenti provenienti da istituzioni italiane ed europee. E’ stata presentata ieri nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, la direttrice del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara Annamaria Maggese, la docente di canto barocco del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e referente scientifica del progetto di produzione Marina De Liso, il regista e drammaturgo Danilo Rubeca e la visual project director Sara Caliumi in rappresentanza del team artistico dell’opera multimediale. "Ferrara è un laboratorio di arti, bellezza e cultura – afferma Gulinelli – che grazie al Conservatorio di Ferrara e alla sua direttrice offre qui una produzione in prima assoluta. Questo è un progetto musicale e artistico che fonde il mito con la tecnologia in una nuova forma di teatro contemporaneo. L’episodio della mitologia greca che sarà presentato ci stimola esplorando i temi sempre attuali della trasformazione e del conflitto umano. Un grandissimo valore aggiunto è il coinvolgimento degli studenti in tutte le fasi di composizione dell’opera". La produzione rientra nell’ambito delle iniziative finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-Pnrr, con cui il sistema Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) ha attivato progetti strategici volti alla valorizzazione dei giovani talenti e alla diffusione del patrimonio artistico italiano attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. La messa in scena dell’opera a ingresso gratuito, serve la prenotazione sul sito www.consfe.

Mario Tosatti