’Ergo Sum’: sul palco l’inclusione raccontata dai suoi protagonisti

Uno spettacolo emozionante, che porta sul palco la vera inclusione. Lunedì 31 marzo alle 21, torna per la quarta volta al Teatro Comunale di Ferrara lo spettacolo ’Ergo Sum’, organizzato dal Lions Club Ferrara Diamanti con il supporto di Associazione Giulia, a cui andrà il ricavato delle offerte di ingresso, e con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara. L’evento è una produzione di ’Cosquillas Theatre Methodology’, che con il regista Massimiliano Piva porta in scena la rappresentazione del percorso teatrale ’Dopo di me’, in cui artisti con disabilità si esibiscono insieme ad altri attori per una performance unica in Italia. Gli spettatori assisteranno infatti ad uno spettacolo basato sulla reinterpretazione di alcuni testi scritti dagli stessi protagonisti, in cui vengono delineate le complesse sfaccettature che caratterizzano la vita delle persone con disabilità.

I dettagli e gli intenti dell’iniziativa sono stati illustrati ieri dall’assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti con la presidente del Lions Club ’Ferrara Diamanti’ Maria Francesca Tassinari, la responsabile organizzativa del Lions Club ’Ferrara Diamanti’ Alessandra De Rosa e il presidente di Associazione Giulia Michele Grassi. "Siamo arrivati alla quarta edizione - ha dichiarato Coletti - di uno spettacolo che sa regalare emozioni pure, una dimostrazione tangibile del significato di inclusione sociale. Superare le barriere è possibile e questa manifestazione lo dimostra, grazie alle abilità dei protagonisti". Gli artisti che si esibiranno appartengono al laboratorio teatrale ’Progetto Kintusgi - Dopo di me’, che fa riferimento a un’arte giapponese che significa ‘ornare le ferite’, ovvero riassemblare i vasi preziosi andati in pezzi, rendendo ancor più splendido ciò che pareva irrimediabilmente compromesso. Così, il progetto nasce dalla volontà di dare risalto all’unicità di ogni persona e alle proprie potenzialità espressive. Lo spettacolo ha debuttato a Ferrara nel 2022 e ogni anno si arricchisce sempre più. Quest’anno saliranno sul palco anche il coro ’Son Arte’, il collettivo musicale ’La Licorice’ e ’Verdesound studio’, che si occupa della coordinazione musicale. Il ricavato sarà destinato al finanziamento di progetti di psico-oncologia e cure palliative pediatriche sostenuti da ’Associazione Giulia’ e al supporto di ’Associazione Orizzonti’ che promuove laboratori teatrali e attività ludico-pediatriche rivolte alle persone con disabilità.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera, con accesso diretto la sera stessa e con possibilità di prenotazione anticipata contattando il numero 340 5211380 (Nadia Miani).