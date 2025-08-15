Erik, il guardiano del faro: "Difendo l’isola dell’amore. Certi turisti, zero rispetto"

Dove il Delta sembra finire, un braccio del Po, il mare. L’isola dell’amore, sentieri che si perdono nella macchia mediterranea, ponticelli di legno, i nidi dei fratini. Dall’alto, a sorvegliare quello spicchio di natura incontaminata, il faro, con la sua lanterna. Erik Scabbia, imprenditore, si è aggiudicato all’asta la struttura, trasformandola in ristorante, albergo. C’è una spiaggetta, ombrelloni con il tetto di paglia a creare un angolo di Caraibi. Ma come ai Caraibi anche sull’isola dell’amore ci sono i ’pirati’ .

"È una lotta per proteggere questo paradiso da certi turisti, per fortuna una minoranza, che non hanno alcun rispetto dell’isola. Vengono qui, amano questo posto. E allora mi chiedo, perché?", è l’interrogativo di Scabbia, ormai diventato il guardiano del faro, la spola con il traghetto per andare a prendere comitive e portarle oltre quel braccio di Po.

Perché cosa?

"Non tutti per carità, ci sono veramente persone che vogliono bene all’ambiente, lo rispettano. Ma ci sono altri che arrivano qui e devi stare attento che non lascino cartacce, bottiglie di birra, lattine, che non costruiscano gigantesche capanne con i pezzi di legno, i tronchi che trovano, fanno i barbecue. Non si può, è vietato. Tra l’altro è anche pericoloso".

Pericoloso?

"Una scintilla e quei tronchi, secchi per il sole, bruciano come paglia. Non hanno coscienza. Stesso discorso vale per chi abbandona bottiglie, lattine. Altri turisti, turisti come loro, rischiano di ferirsi con i cocci di vetro. Tu cerchi di controllore che si comportino bene, ma è quasi impossibile".

Impossibile come evitare l’invasione della spiaggia attrezzata.

"Il dito sulla piaga. Qui è tutta spiaggia, ci sono metri di spiaggia libera, poi c’è un tratto attrezzato che è prerogativa dei turisti che vengono al faro. Ebbene, se non stai con gli occhi aperti ci si riversa un esercito, si buttano sui lettini, mangiano al sacco dove non dovrebbero, invadono il mare con le scarpe ancora ai piedi. Non riesco a capire".

Cosa?

"Non c’è alcun rispetto, per le regole, per gli altri, per la natura. Un altro esempio, l’isola dell’amore è nell’itinerario delle motonavi. Giusto, fin troppo giusto. I capitani delle imbarcazioni con il megafono illustrano l’isola, invitano a rispettarla, a non invadere tutto e tutti. E invece le comitive come scendono sciamano ovunque. Ci sono le famiglie che hanno preso l’ombrellone, i lettini. Famiglie che contano i minuti, quando finalmente li vedranno sparire e tornare a bordo. Ma perché se amano questo paradiso incontaminato, unico, non ne hanno poi alcun rispetto?".

Lei cosa fa?

"Invito a comportarsi bene e vuole sapere cosa rispondono? Che mettono una critica negativa sul web se non li lascio in pace. Ma come siamo ridotti".