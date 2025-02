Erika Benini morta nell’incidente a Ferrara: indagato l’autista del bus di linea

Ferrara, 20 febbraio 2025 – La provincia di Ferrara è ancora terribilmente scosso a un giorno di distanza dal tragico incidente avvenuto tra Boara e Corlo nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio. Nello schianto tra un’auto e un bus di linea ha perso la vita la giovane 35enne ferrarese Erika Benini. La ragazza guidava la Toyota Yaris che è rimasta distrutta nell’incidente, mentre delle 50 persone presenti sul bus sono rimaste ferite in 7 (non gravi), tra cui una donna incinta.

Non sono ancora note le cause del terribile schianto – su cui sta lavorando la polizia locale – che ha visto entrare in collisione le due vetture; ciò che però è trapelato dagli ambienti investigativi è che è stato indagato l’autista della corriera.

8 foto Sul bus tantissimi studenti e pendolari: sette di loro sono rimasti feriti. Tra i contusi anche una donna incinta. Morta la guidatrice dell'utilitaria che si è scontrata con il pullman

Chi era Erika Benini, la vittima dell’incidente

Erika Benini aveva 36 anni ed era residente a Coccanile, frazione di Copparo, in provincia di Ferrara. Erika aveva frequentato con successo l’istituto alberghiero Vergani di Ferrara e poi aveva trovato lavoro come dipendente del supermercato Despar di viale Cavour. Dopo le poche parole di ieri (“Se le chiedevi di cambiare turno o di farti un favore, non ti diceva mai di no. Era un angelo in terra, non l’ho mai vista triste”), oggi nessuno dei colleghi della donna ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni perché troppo scossi dopo la morte di Erika.

La 35enne era fidanzata da 5 anni con Marcello Manfrini, cuoco del ristorante ‘Il Veronesi’ di Tamara. Insieme avevano molti progetti, tra cui viaggiare in tutto il mondo. Le mete preferite sarebbero state quelle di mare, luogo che Erika amava in maniera incondizionata e dove si recava appena aveva qualche giorno di ferie a disposizione.

L’incidente mortale: cosa è successo

L’incidente mortale è avvenuto mercoledì intorno alle 13.30 in via Copparo, tra Boara e Corlo, poco prima della rotonda con via Raffanello. Erika Benini, come faceva tutti i giorni, si stava recando al lavoro al Despar di viale Cavour a Ferrara e la strada non era particolarmente affollata. Ad un certo punto la ragazza – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo della sua Toyota Yaris e stava per finire nel fosso a lato della strada. Così, nel tentativo di raddrizzare l’auto, Erika ha sterzato bruscamente il volante ritrovandosi nella carreggiata opposta dove stava arrivando la corriera. L’impatto è stato terribile e inevitabile: l’auto è andata completamente distrutta mentre il bus della Tper si è ribaltato nel fosso. La donna ha riportato ferite gravissime e le sue condizioni sono apparse subito disperate e da lì a poco, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Sulla corriera erano presenti 50 persone (tra cui studenti e pendolari) di cui sette sono rimaste ferite in maniera non grave. Tra di loro anche una ragazza incinta.