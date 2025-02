Erika morta nello schianto contro un autobus: “Aveva tutta la vita davanti, era il nostro orgoglio”

Ferrara, 20 febbraio 2025 – “Erika aveva tutta la vita davanti, era l’orgoglio della sua famiglia”. Così descrivono gli amici, Erika Benini, la 35enne morta ieri nello schianto contro la corriera in via Copparo. La ragazza era stata una studentessa modello del Vergani e lavorava alla Despar di viale Cavour. Da cinque anni era felicemente fidanzata con Marcello Manfrini, chef del ristorante ‘Il Veronesi’ di Tamara. “Una ragazza molto legata ai genitori, che la adoravano”, racconta un amico che ieri era sul luogo dell’incidente. Anche il fidanzato della Benini è sopraggiunto e in lacrime è stato accompagnato lontano dalla scena straziante della ragazza ormai senza vita. In lutto anche i colleghi di lavoro del supermercato che la ricordano come una persona sempre pronta a farsi in quattro per gli altri. “Se le chiedevi di cambiare turno o di farti un favore, non ti diceva mai di no. Era un angelo in terra, perché non l’ho mai vista triste; anzi era sempre pronta rincuorare gli altri, ad aiutare chi si attardava e aveva dei problemi”. Erika amava profondamente il mare, soprattutto le acque cristalline dove si rifugiava appena aveva qualche giorno di ferie. Aveva raccontato agli amici dei tanti viaggi che avrebbe voluto fare, in giro per il mondo e sempre al fianco del suo fidanzato. Ma i suoi sogni sono stati spezzati in un attimo da un destino crudele.

Il tragico incidente

La strada percorsa mille volte, una giornata come tante, affrontata da Erika Benini come di consueto, con il sorriso perché ad aspettarla c’è il suo posto di lavoro, la Despar in viale Cavour, a Ferrara. Via Copparo a quell’ora, le 13,30, è un deserto di asfalto. Erika, 35 anni di Coccanile, è in anticipo perché le piace iniziare con calma il suo turno. Poi accade quello che non ti aspetti: perde, per un attimo, il controllo della sua Toyota Yaris e finisce sul ciglio del fosso alla sua destra. Nel tentativo di raddrizzare la macchina, sterza velocemente, ma con l’auto si ritrova nella corsia opposta. Dall’altra parte sopraggiunge un bus della Tper e lo scontro è inevitabile. L’utilitaria diventa all’istante un groviglio di lamiere; mentre il mezzo di trasporto finisce nel fosso con il suo carico umano: cinquanta persone fra studenti e pendolari e anche una donna incinta. Le condizioni della ragazza appaiono subito disperate. Da lì a poco lo staff sanitario può soltanto constatarne il decesso.

È accaduto ieri, attorno alle 13,30, sulla via Copparo, tra Boara e Corlo, in direzione di Ferrara: dopo lo schianto, in pochi minuti, sono arrivate ambulanze, l’elicottero da Bologna, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Altri autisti dei bus Tper, arrivati poco dopo, hanno aiutato, per primi, il collega e i passeggeri a uscire dalla corriera appoggiata su un fianco nel fossato. Studenti e pendolari, piano piano, hanno raggiunto il tetto del bus. Qui sono stati sfondati i finestrini. In questo modo sono usciti uno alla volta dal mezzo di trasporto, che avrebbe dovuto arrivare a Copparo intorno alle 14,03. I feriti, in tutto sette di cui una donna incinta di 26 anni, sono stati portati in ospedale Sant’Anna di Cona per tutti gli accertamenti del caso: si tratta di piccoli traumi e contusioni. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Ma sono stati ugualmente trasportati al nosocomio in via del tutto precauzionale. Intanto in via Copparo gli agenti della polizia locale Terre Estensi, supportati dai carabinieri, hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente, con la strada che è rimasta per ore bloccata al traffico. Inizialmente era stato chiesto un bus aggiuntivo per caricare le persone riamaste a piedi. Ma alla fine non è stato necessario: i genitori sono accorsi per riportare a casa i figli e un gruppo di pendolari, perlopiù stranieri, sono riusciti a trovare un passaggio.

La notizia dell’incidente si è diffusa in brevissimo tempo. In molti amici e parenti si sono recati sul posto. La strada, come detto, è rimasta chiusa con una lunga coda di auto che si è formata in pochi minuti fino alla rotonda. La polizia locale Terre Estensi ha dovuto interdire l’accesso a due chilometri di distanza dal luogo della tragedia. Il bus, che si è scontrato con la Yaris della ragazza, era in perfetto orario. Una tragica fatalità che la 35enne abbia perso il controllo della sua utilitaria proprio nel momento in cui è passato il pullman Tper. In un orario, fra l’altro, in cui la strada è poco trafficata, dal momento che in molti sono ancora in pausa pranzo. La dinamica è al vaglio della polizia locale, che ha sentito l’autista alla guida del bus. L’uomo, sotto choc, è uscito illeso dal terribile scontro. Ha raccontato agli agenti di aver tentato fino all’ultimo di evitare la macchina della ragazza.