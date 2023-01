"Ero sulle scale, mi ha inveito contro Ho preso il cuscino e ho premuto"

di Cristina Rufini

"Mi sono svegliato, ho salito le scale e quando sono arrivato vicino al pianerottolo, ho sentito mia madre che ha iniziato a inveirmi contro: ’testa di c...testa di m...sei come tuo padre’. A quel punto ero annebbiato, mi sentivo come la testa staccata dal corpo. Sono entrato in camera sua, ho preso un cuscino e ho premuto su mia madre, poi sono svenuto". È uno dei passaggi più lucidi, se tale aggettivo può essere abbinato a Stefano Franzolin, che il cinquantenne ha messo insieme nel corso del suo interrogatorio davanti alla Corte di Assise di Ferrara, presieduta dal giudice Piera Tassoni. Franzolin, assistito dall’avvocato Alberto Bova, è accusato di avere ucciso, soffocandola, la madre Alberta Paola Sturaro di 75 anni, nella casa dove entrambi abitavano in via della Ghiara a Ferrara. Una perizia lo ritiene incapace di intendere e volere al momento del delitto, ma capace di stare in un processo. Ieri Franzolin ha iniziato a rispondere alle domande del pm Ombretta Volta prima e del suo avvocato poi, anche se già dopo appena un’ora ha dimostrato difficoltà, fino a bloccarsi definitivamente dopo le prime domande dell’avvocato Pierguido Soprani, legale che assiste la sorella dell’imputato Sonia e il fratello Alessandro. Blocco che non è cambiato neanche dopo la sospensione concessa dalla presidente della Corte. Esame dell’imputato concluso e non è dato sapere se potrà essere ripreso la prossima udienza, il 25 gennaio prossimo. Fino a quando è riuscito a rispondere e a ricostruire quel 22 marzo del 2021, quando la madre è stata uccisa, ha cercato di scavare nei ricordi. Alle ripetute domande del pm – dove aveva preso il cuscino, se la madre si era difesa o ribellata alla pressione del cuscino – ha replicato ripetutamente: "era tutto buio, non ho visto...ricordo solo che sono svenuto e mi sono svegliato perché ho sentito freddo". E poi? "Poi ho visto Alessandro – ha aggiunto – che ha svegliato mia sorella Sonia". Alla richiesta di spiegazione sul motivo della lite con la madre, sul suo risentimento, l’imputato ha replicato: "Mi chiedeva di controllare le bollette, di verificare". Non ha mai ammesso Franzolin di avere prelevato soldi dal conto della madre, per suoi bisogni. Limitandosi a dire che lei gli chiedeva di controllare le spese. Singolari le circostanze in cui è stato scritto il biglietto che dovrebbe essere la prima confessione del delitto: un foglio vergato a mano, sequestrato poi dai carabinieri che sono intervenuti dopo alcune ore, quella mattina, dove Franzolin scrive in terza persona: "Stefano ha ucciso la mamma per la questione legata ai pagamenti dei Mav e Rav dell’auto. Stefano ha sbroccato, c’è stata una colluttazione. Da tempo la mamma era esausta". Il biglietto si conclude con le parole "Omicidio, suicidio". Perché Franzolin dopo la morte della mamma aveva manifestato l’intento di togliersi la vita. Alla richiesta del perché avesse scritto quel biglietto, ha risposto: "Scrivevo quello che diceva mia sorella".