Erogatori d’acqua nelle scuole: "Porto sempre più plastic free"

Una bella novità in scuole e uffici pubblici del Comune di Portomaggiore. Nei mesi scorsi il Comune aveva ottenuto un contributo di circa 30mila euro per il finanziamento di un progetto denominato “Porto sempre Plastic Free”, candidato ad un bando promosso da Atersir, l’autorità regionale di controllo sul servizio idrico e rifiuti.

Il progetto si è concretizzato e con l’inizio dell’anno scolastico sono stati installati i primi erogatori d'acqua, a forma di goccia, costituiti da dispenser a parete collegati direttamente con la rete idrica, con punto di erogazione dell’a. Ad oggi sono stati installati gli erogatori presso le scuole dell’infanzia “Maestro Pivanti” di Gambulaga e “S.lle Nigrisoli”, e alla Scuola Primaria “M. Montessori”: nei prossimi giorni verranno installati anche presso la scuola “A. Cavallari” e nella nuova palestra di via Padova, oltre alla biblioteca Impastato, la sede della Polizia Municipale e il Municipio.

L’assessora Michela Bigoni spiega: "Attraverso l’installazione degli erogatori, abbiamo voluto sensibilizzare la cittadinanza partendo proprio dagli studenti e dalle loro famiglie, all’utilizzo delle borracce anziché le bottigliette". Soddisfazione dal sindaco Bernardi: "La sostenibilità è un tema che ci sta a cuore: questa è una iniziativa semplice e concreta per ridurre il nostro impatto ambientale che è stata premiata, a costo zero per il Comune".