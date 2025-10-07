Eroina, cocaina e crack. Tre acquirenti finiscono nella rete della polizia locale

La lotta alla compravendita di sostanze stupefacenti non ha sosta. A finire nella rete della polizia locale, stavolta, sono stati tre acquirenti colti in flagrante nella zona di via Padova mentre tentavano di procacciarsi della droga. Le tre persone sono state tutte sanzionate nell’ambito di un servizio in abiti civili della polizia locale Terre Estensi, organizzato pochi giorni fa con la finalità di contrastare il consumo di sostanze illecite.

Così, durante l’attività, sono state notate dagli agenti in borghese alcune persone che avevano appena comprato dosi che i test specifici, eseguiti sul posto tramite le dotazioni del corpo, hanno accertato essere cocaina, eroina e crack. A fare le spese per prima, nel pomeriggio di controlli, una donna 42enne che è stata vista scendere dalla sua auto e avere uno scambio con un giovane spacciatore in bicicletta. Nel tragitto di rientro verso il proprio veicolo, la donna è stata avvicinata dagli agenti, che hanno ottenuto l’involucro di plastica appena acquistato, contenente cocaina.

Stessa sorte per un 33enne che al fermo degli operatori ha risposto consegnando spontaneamente un involucro di carta stagnola contenente due tipi di sostanze – eroina e cocaina – e una pipa per il consumo di crack. Intercettato, poco dopo, anche un 44enne che ha consegnato al personale della polizia locale un involucro di cocaina. Le dosi sono state sequestrate e i tre sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti. Per la donna, in più, è scattata la sospensione della patente di guida in quanto aveva immediata disponibilità della propria automobile.