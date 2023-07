Eros Ramazzotti saluta Ferrara in memoria di Robert Pricopi

Sulle note del brano L’ombra del gigante’ Eros Ramazzotti (foto) è salito sul palco del Ferrara Summer Festival dando il via al terzo leg del tour mondiale ‘Il Battito Infinito’. "Gli ultimi romantici, balliamo Ferrara", ha esordito. Una platea di circa 7 mila persone lo ha accolto, tra applausi, cori ed emozioni. Il pensiero iniziale, in avvio di concerto, è stato in memoria di un giovane del territorio: "Voglio ricordare un ragazzo di vent’anni, vittima di un incidente, si chiama Robert Pricopi e voglio dedicare questa splendida serata a lui". Pricopi è stato vittima di un terribile incidente sul lavoro a Jolanda di Savoia, dove rimase ferito pure il padre.