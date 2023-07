Eros Ramazzotti, un’ovazione Migliaia di fan sul Listone

Da ’Una terra promessa’ a ‘Adesso tu’, una lunga avventura sul filo delle note e delle emozioni quella di Eros Ramazzotti, il ragazzo delle periferie diventato un idolo dei giovani e meno giovani. E ieri, già dal primo pomeriggio, tantissimi fan in coda con gli ombrelli aperti per proteggersi dal sole in attesa dell’apertura dei cancelli in piazza Trento Trieste e della magia del concerto, per vivere e rivivere quelle stesse emozioni di quel 3 febbraio 1984 quando un giovanissimo Eros partecipa al Festival di Sanremo, nella sezione ‘Nuove proposte’, proprio con il brano Terra promessa. Il suo debutto, la sua consacrazione. Poco prima del concerto il sindaco Alan Fabbri ha incontrato nel backstage il cantante per una stretta di mano.

"Non ho mai avuto occasione di suonare al Ferrara Summer Festival e partire proprio da una bella città italiana, mi dà una carica in più per affrontare questi nuovi appuntamenti del ‘Battito Infinito World Tour’, queste le sue parole a poche ore dal concerto. Proprio dal Summer Festival ha aperto il suo tour mondiale. Tour che si compone di 15 date. La rassegna musicale segna il via alla settimana rosa ricca di appuntamenti con la buona musica, italiana e non solo. Sabato ci sarà in live il dj e produttore di musica techno Paul Kalkbrenner. La settimana rosa si concluderà con Lazza, domenica 9 luglio. "Il Ferrara Summer Festival diventa sempre più ambizioso, di anno in anno – dichiara l’organizzatore Fabio Marzola – scegliamo accuratamente gli artisti e ci poniamo come obiettivo quello di coinvolgere un pubblico sempre più ambio. Siamo orgogliosi lieti che Eros Ramazzotti sia tra questi oltre a Salmo, Biagio Antonacci e gli Europe". Tanti eventi, tanta magia. Quella di domenica, concerto-tributo a Ennio Morricone all’alba in Certosa (ore 6), con un ricordo per il grande regista ferrarese premio Oscar Michelangelo Antonioni, a cura del conservatorio Frescobaldi.