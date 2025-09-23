"Erosione, serve un intervento strutturale"

L’erosione della spiaggia, in particolare davanti allo stabilimento balneare Isa del lido di Volano, torna al centro dell’attenzione grazie al pressante appello del presidente Gianfranco Vitali, della delegazione Confcommercio di Comacchio.

"Il caso del bagno Isa colpito nelle settimane scorse da pesanti mareggiate, che hanno visto addirittura crollare parte dell’arenile e le acque marine spingersi pericolosamente nei pressi della pineta – afferma Vitali – deve farci riflettere tutti sul poco tempo che abbiamo per fronteggiare una situazione sempre più emergenziale. Nel giro di cinque anni di fatto la spiaggia all’Isa si è in pratica dimezzata, ed è quindi plausibile purtroppo che nel giro di una manciata d’anni questo, come altri lidi, possano essere completamente ’mangiati’ dal mare.

In realtà – prosegue il presidente di Confcommercio Comacchio – punti critici si ritrovano anche a Spina, all’altezza dell’omonimo campeggio, come alle Nazioni, nelle adiacenze dell’Hotel Club Spiaggia Romea.

Di solito si interviene con un ripascimento sabbioso ma che alla fine risulta inefficace sul medio lungo periodo. Serve un intervento strutturale e duraturo della Regione Emilia Romagna che dia una soluzione definitiva al problema". Vitali sottolinea come comprenda "l’oggettiva difficoltà di trovare strumenti adeguati per contrastare questi fenomeni erosivi, rimane comunque aperta la necessità urgente di porre un rimedio duraturo. D’altra parte tra breve, con l’arrivo dell’autunno e le conseguenti mareggiate, la questione si riproporrà in tutta la sua gravità e non si può rimanere insensibili al grido d’aiuto e d’allarme che viene da tempo dai nostri imprenditori, e non solo da loro, il cui lavoro e l’esistenza stessa delle loro imprese – conclude l’accorato appello Vitali – viene messo pesantemente a rischio".

Sulla questione ci sono state in passato diverse prese di posizione, come quella del consigliere regionale di Fdi Fausto Gianella, che lo scorso 26 agosto aveva chiesto alla regione "quali interventi siano previsti per contrastare l’erosione costiera, sia a breve che a medio termine e se esistano piani strutturati di protezione delle spiagge e del litorale, comprensivi di opere di difesa, manutenzione ordinaria, monitoraggio costante e strategie preventive di lungo periodo".

cla. casta.