Esagera con l'alcol, 42enne turco al volante di un pullman con 30 persone a bordo

Esagera con l’alcol e poi si mette al volante di un pullman con trenta persone a bordo. Ad accorgersi della sua andatura pericolosa è stata una pattuglia della polizia stradale di Altedo, che lo ha intercettato in A13 all’altezza di Boara alle 15 di martedì. Gli agenti hanno seguito il pullman e lo hanno fermato a Ferrara Nord. Al volante del mezzo c’era un turco di 42 anni residente in Francia. L’autista è risultato positivo all’alcol test e per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.