Esami e scadenze sullo smartphone. Servizi pubblici, Unife aderisce all’app

Esiti degli esami di profitto, scadenze relative alle principali procedure amministrative, validità dell’attestazione ISEE: da oggi le studentesse e gli studenti dell’Università di Ferrara saranno aggiornati sullo stato delle proprie pratiche e atti di carriera universitaria in modo ancora più smart, rapido e sicuro. L’Ateneo estense ha infatti aderito a IO, l’app dei servizi pubblici che consente di avere un unico accesso ai servizi locali e nazionali, tramite l’identità digitale Spid. "L’Università di Ferrara, costantemente al lavoro per semplificare i servizi amministrativi attraverso la loro digitalizzazione – commenta la Rettrice Laura Ramaciotti –, ha raccolto con entusiasmo e convinzione anche questa sfida lanciata dal Pnrr, iniziando a erogare sempre più servizi personalizzati per la propria utenza su IO, l’app nazionale dei servizi pubblici. L’introduzione di questa applicazione contribuisce a semplificare l’interazione tra studentesse e studenti e l’Ateneo, in modo sicuro, grazie all’autenticazione garantita da SPID, e ‘smart’, trattandosi di una app per smartphone. Il nostro Ateneo concorre così alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, anche nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione più giovane. Inoltre, incoraggiare studentesse e studenti a utilizzare IO è un modo per formare i cittadini digitali di domani, in linea con la missione 1 del Pnrr.

"Grazie all’adesione alla piattaforma IO – aggiunge Lavinia Cavallini, responsabile della ripartizione segreterie e servizi agli studenti – anche le segreterie studenti dell’Università potranno usare l’app dei servizi pubblici, un canale nazionale, sicuro, semplice e immediato, per inviare notifiche personalizzate direttamente sullo smartphone. Grazie all’app IO saremo in grado di ricordare in modo più puntuale alle nostre studentesse e ai nostri studenti impegnati in lezioni, studio, esami, tirocini, preparazione della tesi, scadenze importanti che li riguardano personalmente o di comunicare in tempo reale l’esito delle domande individuali o delle selezioni a cui hanno partecipato o di recapitare più facilmente documenti digitali o qr code per l’accesso a specifici servizi o pagine web". L’attivazione di servizi digitali sull’app IO nel triennio 2023-25 è prevista dal Piano strategico dell’Università degli Studi di Ferrara, in accordo con la misura 1.4.3 del PNRR, finanziata dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 ’Servizi e cittadinanza digitale’.

re. fe.