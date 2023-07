Escavatore rubato in un cantiere a San Bartolomeo in Bosco

Furto di un mezzo meccanico da un cantiere edile. L’episodio è accaduto a San Bartolomeo in Bosco, scoperto al mattino, quando gli operai si sono recati al cantiere. Furto quindi probabilmente accaduto nella notte tra martedì e ieri, quando all’interno del cantiere non c’era nessuno. La denuncia è stata sporta ai carabinieri di Ferrara che stanno indagando per risalire ai responsabili. Si tratta di un escavatore, un mezzo non certo facile da spostare su strada, e comunque che non passa inosservato. I militari dell’Arma sono alla ricerca di eventuali telecamere di videosorveglianza per capire se ci possano essere immagini del furto.