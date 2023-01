Esce dal carcere e rapina la farmacia

Esce di prigione per mettere a segno un altro colpo. Era in permesso premio dal carcere dell’Arginone (dove avrebbe dovuto fare ritorno) uno dei due arrestati dalla polizia di Reggio Emilia nei giorni scorsi, ritenuti responsabili della rapina alla farmacia di Pieve Modolena, che si è consumata nel pomeriggio del 29 dicembre. I due uomini, italiani di 38 e 47 anni, sono entrati nella ‘Farmacia via Fratelli Cervi’ in un momento in cui non erano presenti clienti. Uno dei due ha poi minacciato la direttrice e una dipendente con una pistola, rivelatasi giocattolo; il secondo uomo si era avvicinato alla cassa per svuotarla, prima di scappare. Grazie ai dettagli forniti dalle farmaciste e alle telecamere i poliziotti sono riusciti a risalire ai due uomini, entrambi con precedenti specifici. In particolare, uno dei due fermati era in permesso premio dal penitenziario estense, dopo aver effettuato un’altra rapina.