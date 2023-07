Esce di strada e rimane incastrato nell’auto: è grave

Ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. Sono gravi le condizioni dell’automobilista rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Ferrara, a Portomaggiore. Il tutto è accaduto intorno alle 16. L’automobista stava percorrendo la strada che conduce al paese quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è volata fuori dalla carreggiata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Argenta. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e, dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato portato all’ospedale di Cona.

re. fe.