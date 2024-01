Esce di strada e vola nel canale. Tanta paura, automobilista illeso

Esce di strada dall’argine del Panaro, sulla via che collega Bondeno a Finale Emilia, e l’auto finisce nelle acque torbide e gelide del fiume. Un dislivello altissimo, un precipitare folle, un ribaltarsi dal rischio surreale, eppure, fortunatamente, l’automobilista ne è uscito vivo e indenne. Non ha neppure avuto bisogno dell’ambulanza del 118, che non è stata chiamata. L’auto invece si è inabissata. E’ successo domenica sera, a Santa Bianca di Bondeno, intorno alle 21.30 in prossimità di una curva vicino ad un manufatto idraulico. Le meccaniche sono in corso di accertamento e nell’immediato poco chiare. L’automobilista, un uomo di 40 anni di Adria, avrebbe infatti raccontato di essersi fermato a bordo della strada sul ciglio, per guardare qualcosa, quando improvvisamente l’auto avrebbe preso la discesa verso il fiume. L’uomo sarebbe riuscito ad uscire proprio mentre l’auto si ribaltava giù dalla scarpata dell’argine, probabilmente aprendo la portiera, poco prima che il mezzo toccasse l’acqua e si inabissasse.

Risalito, ha poi chiamato lui stesso il 112 che ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Poggio Renatico per i rilievi e le verifiche del caso, sono arrivati i vigili del fuoco, sia la prima partenza della squadra notturna del distaccamento volontario di Bondeno, che la grossa gru arrivata dalla centrale operativa di Ferrara, indispensabile per ripescare l’automobile. La strada è stata ovviamente transennata e il traffico bloccato fino al termine delle operazioni. I vigili del fuoco di Bondeno sono scesi nel fiume, illuminati da riva dalle torce, con il gommone. Da qui, dopo le prime verifiche, hanno avvolto con delle apposite fasce l’automobile fortemente danneggiata, che è stata agganciata alla grossa gru, sollevata e riportata a terra. Fortunatamente all’interno dell’abitacolo, come detto comunque subito dallo stesso conducente, non c’era nessuno. Un’operazione lunga, impegnativa, che ha rivelato la professionalità e le competenze dei vigili del fuoco in una zona impervia e buia.

Claudia Fortini