Esce di strada e vola nella scarpata. Un ferito ricoverato a Cona

Esce di strada, sbatte e abbatte un palo dell’illuminazione pubblica e l’auto prosegue la corsa precipitando giù per la scarpata, particolarmente alta i quel punto, capovolgendosi e finendo nel campo adiacente. L’automobilista è stato estratto dalle lamiere e portato all’ospedale di Cona per accertamenti. E’ rimasto ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E’ successo sabato sera a Bondeno, intorno alle 23, sulla strada provinciale Virgiliana, a metà tra l’innesto con via Napoleonica e l’incrocio di via Borgatti, in una parte di rettilineo. Le cause dell’incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, sono in corso di accertamento. Immediata la chiamata dei soccorsi da parte degli automobilisti che sopraggiungevano. L’uomo di Bondeno, di 48 anni, era rimasto incastrato tra le lamiere della sua Renault grigia metallizzata. Il palo abbattuto dall’impatto poi, pendeva dall’alto della strada sull’auto nella scarpata. Una situazione complessa. L’intervento immediato della squadra del turno notturno dei vigili del fuoco volontari del vicino distaccamento, ha permesso di collaborare con i soccorritori del 118 per estrarre l’uomo dalle lamiere, in sicurezza. Caricato sull’autoambulanza è stato portato all’ospedale di Cona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vigarano Mainarda e gli agenti della Polizia dell’Alto Ferrarese, che oltre ad occuparsi dei rilievi, hanno gestito il traffico.

Claudia Fortini