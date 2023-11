Esce e non torna. Tredicenne scomparsa

È uscita di casa per andare a scuola e da allora nessuno l’ha più vista né sentita. Sono ore di angoscia per una ragazzina di appena tredici anni scomparsa nel nulla da lunedì. Le ricerche sono iniziate già dalla giornata di ieri. La prefettura ha diramato sul proprio sito la foto della giovane e alcune indicazioni per identificarla (la descrizione è girata anche sui social). La ragazza si chiama Ioana Paula Barbu, è alta circa un metro e settanta, capelli castani e occhi verde-marrone. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina è uscita di casa per andare a scuola, a Ferrara, ma in classe non ci sarebbe mai arrivata. Non vedendola rincasare all’ora di pranzo, i genitori preoccupati hanno immediatamente dato l’allarme. Sono quindi state avviate le ricerche, finora senza esito. Al momento della scomparsa la ragazza indossava una tuta grigia Nike e scarpe da ginnastica bianche della stessa marca. Chiunque l’avesse vista può rivolgersi direttamente alla questura. Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dell’allontanamento volontario. La speranza è di vederla tornare al più presto a casa sana e salva.