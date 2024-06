Esce per pescare e non fa ritorno. Scatta l’allarme per un pensionato

COMACCHIO

Dal tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, è scattato l’allarme per una persona dispersa in mare. Si tratterebbe di un uomo sulla sessantina, probabilmente un pensionato che non avrebbe fatto rientro da una nuotata al largo, nel tratto di mare che si trova davanti alla spiaggia libera di Lido delle Nazioni, all’altezza del bagno Galattico. L’allarme è scattato quando la sua roba è stata notata sulla spiaggia dove evidentemente lui l’aveva lasciata. Da qui la decisione della Capitaneria di porto di Porto Garibaldi di far scattare le ricerche. Sembra che l’uomo fosse uscito in mare indossando una muta da sub e l’equipaggiamento per immersione in profondità.

Dopo la segnalazione, si è messa in moto imemdiatamente la macchina dei soccorsi. Dalla Capitaneria è scattato l’allarme e la richiesta di intervento dei dei vigili del fuoco che sono intervenuti anche con il Nucleo dei sommozzatori di Bologna, è stato tentato di fare alcune immersioni in acqua, che alla tarda serata di ieri erano risultate vane. Si è alzato in volo anche l’elicottero. Molto probabile la sospensione delle attività durante la notte e che le ricerche riprendano questa mattina, considerando che le indicazioni di dove l’uomo si sarebbe immerso sono state abbastanze circostanziate.

Le ricerche si sono concentrate tra Lido delle Nazioni, dove l’uomo sarebbe entrato in acqua e la zona nord di Lido di Volano, vicino agli scogli.

re.fe.