Esce ’Racconti di casa Lampronti’: "Medico e rabbino, grande umanità"

Domani, alle 17, alla biblioteca Ariostea, verrà presentato il libro di Laura Graziani Secchieri ‘Racconti di Casa Lampronti’ (Casa Lampronti Associazione Culturale, 2024).

Chi era Isacco Lampronti? Perché va ricordato?

"Lampronti è nato nel 1679 ed è morto nel 1756. È stato rabbino e medico. In una città come Ferrara, con una scuola rabbinica di grande importanza, Lampronti è stato uno dei maggiori cultori della materia. Si alzava all’alba per visitare i suoi pazienti, prima di iniziare le attività rabbiniche. I contemporanei ricordano il suo grande attaccamento ai pazienti e l’umanità con cui curava i malati. Va ricordata soprattutto la sua esperienza rabbinica: Lampronti è stato uno dei primi enciclopedici, con la sua opera in 12 volumi, ’Pahad Yitzhak’ (tradotto, ‘Il timore di Isacco’), in cui ha raccolto responsi rabbinici relativi a tantissimi problemi, anche della vita quotidiana".

Cos’è un responso rabbinico?

"Quando una persona del popolo o un altro rabbino formulava una domanda, questa veniva sottoposta ai rabbini del territorio. Se il quesito era complesso, poteva essere sottoposto ai rabbini d’Europa, fino a Israele. Ciascun rabbino, poi, segnalava le proprie deduzioni, tratte dalla Torah oppure dagli altri responsi. Tuttavia, la questione fondamentale è che Lampronti ha ordinato la sua opera in ordine alfabetico: per noi sembra banale, ma allora fu uno dei primi, quantomeno in questo areale geografico".

Perché ha deciso di scrivere un libro su Lampronti?

"Il volume nasce su idea di Luisa Marranghello, presidente dell’associazione culturale Casa Lampronti, e della socia Serenella Crivellari. L’associazione vuole studiare e valorizzare questa figura. Al tempo stesso, la sede si trova in via Vignatagliata 33, dove Lampronti è vissuto e morto. Viene quindi spontaneo abbinare la sua vita all’edificio".

Ci sono notizie di contatti di Lampronti con la comunità cristiana? Magari nella professione di medico?

"Non ci sono notizie di contatti, circa la professione di medico, ma, sì, contatti in generale ce ne sono stati. Ricordiamo che il ghetto era una comunità chiusa, ma che le sue pareti erano osmotiche: l’influenza cittadina entrava nel ghetto e l’influenza del ghetto entrava nella città".

A un certo punto, venne anche denunciato.

"Sì, nel 1717, accusato da Isac Saralvo e dai figli di aver venduto alcune lapidi dei cimiteri sefarditi, ’di suo capritio e furtivamente’: atto sacrilego nell’ebraismo e nel cristianesimo. In effetti, nel cimitero ebraico non ci sono lapidi del Settecento. Dai documenti, però, ho rilevato che la decisione di servirsi di quelle lapidi era stata presa dalla congregazione nel 1705-06. Lampronti era stato semplice esecutore della volontà maggioritaria. Inoltre, è evidente che la comunità sefardita sia stata obbligata a vendere quelle lapidi".

Questo ci dà l’idea della disparità dei rapporti tra comunità cittadina e comunità ebraica, a discapito di quest’ultima.

"Certamente. Infatti, la vendita dei marmi era stata imposta dalle attività civili e religiose cittadine, precisamente dal giudice dei Savi, Scipione Sacrati, e dal cardinale Taddeo Luigi Dal Verme, vescovo protempore, per risarcire i danni del Po e selciare le nuove scuderie del Palazzo Vescovile".

Nel clima di antisemitismo in cui viviamo ultimamente, crede che questo libro possa attirare l’interesse delle persone? Avere una sua utilità?

"Lo spero tanto. Scrivere gli ebrei ferraresi significa scrivere della storia di Ferrara. Studiare gli ebrei ferraresi ci aiuta a capire come la comunità ebraica abbia contribuito alla crescita della città e alla sua formazione". Francesco Franchella