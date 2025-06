Esche avvelenate in pieno centro: "Sono topicidi, non vanno raccolti"

Altre esche avvelenate sono state sparse nella notte tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì nel centro storico di Bondeno. Questa volta sono rotonde e grigiastre, mentre le altre erano blu. Sono topicidi ma possono provocare grossi danni ai cani. Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano. Sono arrivate alle autorità competenti e alle forze dell’ordine che hanno messo in atto il ‘Protocollo prefettizio’ previsto in questi casi. L’episodio non è più un caso isolato. Nelle ultime ore le esche non sono state sparse solo in viale Matteotti e via Giordano Bruno, che da alcuni giorni sono già un pullulare di zone delimitate con il filo plastificato a strisce bianche e rosse e i cartelli con la scritta "Possibile presenza di esche avvelenate in questa zona", ma questa volta, da quanto raccontato, sono state sparse anche a ‘manciate’ nella zona di borgo San Giovanni. E qui infatti, che da quanto appreso, un cane che l’avrebbe addentata, prontamente salvato dal suo titolare, è stato soccorso. Ma sarebbe stato comunque molto male. Un veleno che può uccidere.

L’assessore competente alla tutela degli animali Ornella Bonati garantisce: "La situazione è monitorata – assicura – stiamo lavorando in sinergia con i Carabinieri. Abbiamo portato le esche raccolte nelle varie giornate, come previste dal protocollo prefettizio, a farle analizzare al Centro Zooprofilattico". Il protocollo messo in atto dal comune di Bondeno in sinergia con le forze dell’ordine è serrato e molto preciso. "Appena riceviamo la segnalazione andiamo sul posto – spiega il comandante della Polizia Locale Stefano Ansaloni – e facciamo quanto il protocollo prevede. Ovvero, bonifichiamo la zona, la delimitiamo, mettiamo i cartelli". Da qui un invito che si fa appello ai cittadini, di "evitare, se è possibile, di raccogliere da soli le esche, ma lanciare subito la segnalazione". I cittadini, infatti, possono comunicare anche tramite messaggio Whatsapp le segnalazioni al numero 366 77 44 444. "In questa fase è utile la collaborazione di tutti" sottolinea il comandante Ansaloni.

Claudia Fortini