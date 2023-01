Esche avvelenate Rossi: "Inciviltà"

Esche avvelenate lungo la ciclabile di via Isacchina, a Ostellato. E’ l’allarme lanciato da Roberto Bolognesi, che mette sull’avviso i tanti amanti di cani del territorio a prestare attenzione. Più che un ulteriore giro di vite è un problema soprattutto di educazione. Eè la tesi di Elena Rossi, sindaco di Ostellato, vice presidente del Parco del Delta del Po e ambientalista amante degli animali. "Non è una questione di controllo a mio avviso – spiega – Se si dovessero controllare tutte le vie e le strade e i parchi del nostro comune, ma anche di tutti gli altri, avremmo bisogno di installare milioni di telecamere con costi spropositati. In realtà l’unico problema è l’inciviltà delle persone. Secondo voi è possibile che si possa avere la video sorveglianza ad ogni angolo di strada? Ad ogni modo, attraverso l’azione di volontariato delle guardie ambientali, sarà fatto l’opportuno controllo".