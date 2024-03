Escher a scuola. Un incontro per gli insegnati

Oggi alle 17 al Ridotto del teatro Comunale, Vasilij Gusella, conservatore delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, presenterà la rassegna Escher in esclusiva ai presidi, ai dirigenti scolastici e ai docenti di Ferrara e provincia. Sarà presente Marco Gulinelli, assessore alla Cultura. La mostra è organizzata ai Diamanti da Arthemisia, Fondazione Ferrara Arte e Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, in collaborazione con la M. C. Escher Foundation e Maurits ed è curata da Federico Giudiceandrea. L’esposizione passerà in rassegna i momenti salienti della straordinaria produzione di Escher mettendone in risalto la sorprendente attualità. Un percorso affascinante attraverso le sue invenzioni più celebri, da cui emerge l’attitudine unica a far dialogare arte, matematica, scienza, fisica, design, musica. Le sue visioni illogiche e ambigue sfidano le leggi della percezione visiva attingendo a formule matematiche, teoremi geometrici e paradossi della logica. Intanto, ieri è iniziato l’allestimento della mostra (visitabile da sabato) nelle sale espositive di palazzo dei Diamanti. Sul portone svetta già la nuova lunetta dedicata ad Escher, installata nelle scorse ore.