"Esclusi dalla fiera per ragioni politiche"

"Siamo delusi e dispiaciuti che dopo tantissimi anni, la Proloco si vede togliere senza alcun motivo di demerito, Settembre Centese dopo 52 anni e Fiera dopo 58". E’ così che il presidente Daniele Rubino commenta la determina di incarico diretto della Fiera di Cento, dopo l’avviso esplorativo al quale si era presentata anche la Proloco centese che ora andrà avanti per tutelarsi. "Eventi che abbiamo fatto crescere e tutelati anche in momenti di difficoltà realizzandoli in tempo di covid e di sisma – prosegue – e la Fiera l’abbiamo portata ad essere tra le più importanti della provincia. Il punto è che non c’è un vero motivo per cui ci siano stati tolti, davanti anche a risultati importanti raggiunti". Ricorda anche che ‘la fiera dopo la gestione di Delphi, a fine anni ‘90 fu oggetto di un profondo restyling, per essere allargata a tutto il centro storico e per far sì che si autofinanziasse’. Proloco che si dice dispiaciuta dall’essere stata ignorata. "Non siamo nemmeno stati interpellati per avere i dati o contattati per avere ulteriori informazioni sul progetto presentato al bando di esplorazione – prosegue – l’impressione è di essere stati esclusi a priori, senza un motivo e per scelta politica. Tra l’altro le proloco, secondo anche quanto dettato dalla Regione, andrebbero valorizzate e tutelate ma qui troviamo ingiusto che il comune invece ci abbia chiuso le porte. Ricordo che la mission della proloco è quello della valorizzazione del territorio, realizzando eventi con fondi inferiori mentre è normale che l’obiettivo del privato sia il profitto". E il da farsi. "Davanti a questa assegnazione diretta, farò accesso agli atti per capire perché siamo stati esclusi – dice – perché si è fatto un affidamento senza criteri di valutazione come invece avviene per i bandi, e basato su una valutazione discrezionale. Oltretutto un’azienda aveva già iniziato a contattare gli espositori prima dell’affidamento, fatto martedì, e avevo segnalato la cosa al dirigente Giovanni Panzieri e poi ai consiglieri, fin dall’8 giugno chiedendo spiegazioni ma l’unica che mi era stata data era che la Fiera non era ancora stata affidata".

E sulla questione della registrazione del marchio Settembre Centese – Fiera di Cento per il quale il comune ha dato mandato alla Mondialmarchi di opposizione. "La domanda di registrazione l’abbiamo fatta il 7 aprile, prima dell’uscita del bando avvenuta il 21 – spiega – per tutelare l’evento che abbiamo creato nel 1972. Faremo le contro osservazioni e seguiremo le procedure di legge. Rivendicheremo in tutti i modi la paternità che è indiscutibilmente di Proloco. Ci sentiamo vittime e cercheremo di tutelarci, conseguenza dell’atteggiamento nei nostri confronti del comune che invece di scegliere di collaborare insieme come avevamo sempre detto, ci ha chiuso le porte".

Laura Guerra