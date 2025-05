’Esclusione Inclusione’. Martedì sera sul palco del teatro Nucleo

Forti emozioni garantite, in uno spettacolo che rappresenta l’ultimo atto di un progetto nato per superare le barriere e costruire nuove forme di partecipazione. Martedì alle 21, sul palco del Teatro Nucleo di Pontelagoscuro andrà in scena “Esclusione Inclusione”. La performance teatrale è nata e si è sviluppata all’interno del progetto “Un presidio per il sollievo del caregiver”, che è stato promosso da Aias, con un contributo di 3.115 euro, assegnato dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune attraverso un avviso pubblico dedicato al supporto dei caregiver. Il contributo non andrà solo a sostenere l’attività teatrale ma comprende anche le attività ricreative e di sollievo svolte al Fienile di Baura.