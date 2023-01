Escluso dall’asilo e poi riammesso "Il Tar ha rimediato a un pasticcio"

"Con la recente Sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna è stata finalmente ristabilita un po’ di giustizia nei confronti della famiglia che si era vista incredibilmente escludere il figlio dall’asilo comunale per un errore che, fin dal principio, stava solo ed esclusivamente in capo al Comune. Eppure, oggi, è difficile gioirne: la questione è stata gestita, da parte degli amministratori, con una tale spregiudicatezza che è persino complicato riepilogarla".

Sono queste le parole dei consiglieri comunali del PD Enrico Bassi e Martina Berneschi, che non risparmiano critiche all’amministrazione comunale copparese per come ha gestito la questione: "La cosa più sconcertante – affermano - è che sono stati impiegati soldi pubblici allo scopo deliberato di accanirsi contro una giovane famiglia copparese. Fra risorse prelevate dal bilancio per pagare un avvocato e la recente condanna al risarcimento che il Tar ha stabilito nei confronti del Comune, questa vicenda è già costata ai cittadini 18.173 euro". Bassi e Berneschi riportano di aver avvertito "per tempo l’amministrazione delle conseguenze a cui stava esponendo non solo la famiglia in questione, ma anche la macchina amministrativa stessa: lo abbiamo fatto con una prima mozione quando sarebbe stato ancora ampiamente possibile riesaminare il procedimento senza costi per nessuno e poi con una seconda, quando venne emanata dal Tribunale la prima ordinanza cautelare. Il tutto, oltre alle numerose prove che gli interessati avevano già dimostrato direttamente. Ma niente è stato utile: non sono servite le mozioni, le richieste d’incontro, non è servito nemmeno il difensore civico regionale, intervenuto puntualmente a difesa dei genitori".

Il bambino, attraverso la prima ordinanza del Tar di luglio è stato reinserito in graduatoria in sovrannumero: "Un’operazione che – proseguono Bassi e Berneschi - avrebbe potuto fare il Comune già ad aprile, evitando spese e sofferenze a una giovane famiglia che, di certo, non meritava simile trattamento. A questo punto riteniamo che sindaco e assessori debbano sborsare di tasca propria il denaro pubblico impiegato per la loro scorribanda. Non è giusto che ancora una volta sia la comunità copparese a pagare. E con loro pure dovrebbero contribuire i consiglieri comunali della Lega: nessuno di questi ha avuto infatti il coraggio di alzarsi in piedi e difendere la famiglia in questione".

Valerio Franzoni