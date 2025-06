Escursione nel Parco del Delta. Anc alla scoperta della ’Canalizza’

Nella mattinata di venerdì un gruppo di quarantasei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Lagosanto, presieduta dal Luogotenente Vincenzo Orsini unitamente a quelli della sezione di Ferrara e Mordano dal bolognese hanno fatto una suggestiva escursione nel Parco del Delta del Po. Salpata dal porto di Gorino la comitiva si è imbarcata sulla motonave Smeraldo, per effettuare una navigazione prima costeggiando il Po, dall’interno delle Valli di Gorino, lungo la cosiddetta "Canalizza" e poi rientrando all’interno delle valli fino a raggiungere la Lanterna Vecchia e successivamente il Faro. Un segnale importante per chi naviga, poiché coi suoi 22 metri di altezza il segnale luminoso può raggiungere quasi molti chilometri ed indicare così la rotta da seguire.

Nel raggiungere le storiche costruzioni i soci dell’Anc hanno potuto ammirare alcuni fenicotteri rosa che si nutrivano setacciando il fango dei fondali. Oltre a questi volatili che il Parco ha definito dalle "Ali di Fuoco" sono stati avvistati aironi bianchi e grigi, garzette, falchi di palude, ma anche volpoche in un tripudio di fauna e natura. Non meno bella la scoperta della vegetazione come la canna di palude, i giunchi acuti e tante altre essenze vegetali che incorniciano un luogo unico e meraviglioso.

La discesa sull’Isola dell’Amore ha permesso di osservare la bellezza di una zona poco conosciuta e ancor meno contaminata. L’escursione è terminata con un pranzo conviviale, nel quale l’argomento principale é stata l’indimenticabile e bellissima giornata, trascorsa in allegria e in un ambiente naturale ancora incontaminato, con una fauna ed una flora davvero unici.