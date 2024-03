Escursioni e biciclettate, l’ecomuseo propone un ricco programma

Gli amanti della natura potranno imbattersi in un ricchissimo programma di eventi ed iniziative, rivolte a grandi e piccoli, dedicati al birdwatching e al turismo naturalistico, alla fotografia naturalistica, al cicloturismo, alle tradizioni e cultura, alla didattica ambientale, al turismo sportivo en plein air, escursioni a piedi, in bicicletta e con mezzo green, laboratori didattici, visite guidate, eventi sportivi e molto altro ancora. In occasione della Primavera Slow, l’ Ecomuseo di Argenta, sesta stazione del Parco, proporrà una variegata serie di iniziative che vi permetteranno di vivere il territorio all’insegna del “turismo lento”. Ecco due appuntamenti: escursione fotografica al tramonto in auto oggi alle 15,30 accompagnati dal fotografo naturalista Sergio Stignani per fotografare l’affascinante paesaggio alla luce soffusa del tramonto. Poi ritrovo al Museo delle Valliper la biciclettata di primavera domani alle 10 con l’escursione guidata in bicicletta in un itinerario di circa 12 km per accogliere l’arrivo della primavera e osservare il risveglio della natura.