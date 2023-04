Escursioni in bici e barca, da Belriguardo al Po di Volano

Non più tardi di un paio di settimane fa era stato presentato in sala consiliare a Portomaggiore il protocollo di collaborazione tra i comuni dell’Unione dei comuni dell’Unione Valli e Delizie (Portomaggiore, Argenta e Ostellato) e Visit Ferrara per costruire una rete di offerta per intercettare i turisti interessati al turismo lento, nella terra di mezzo, tra la città estense e il mare. La prima iniziativa messa in campo è "L’anello del Rinascimento", in programma domenica 23 aprile. E’ un’escursione decisamente accattivante, in bicicletta ma non solo. L’itinerario, come lascia facilmente capire il nome, è ad anello, con partenza e rientro a Ferrara. Si svolge con intermodalità bici-barca. Il percorso prevede il passaggio in bicicletta nella ricca e pianeggiante campagna ferrarese e la visita delle Delizie del Belriguardo e del Verginese, a Voghiera e Gambulaga. Per quanto riguarda il viaggio su natante, dalla Chiusa di Sabbioncello San Vittore, rientro a Ferrara in barca, navigando sul Po di Volano. Un’escursione di 35 chilometri complessivi, su strada pianeggiante e con diverse fermate. Si parte alle 9 dalla darsena di Ferrara, eventuale ritiro biciclette. Partenza in bicicletta per la campagna ferrarese. Alle 10.30 visita guidata, in esterno, della Delizia di Belriguardo; alle 11,30 visita guidata in esterno della Delizia Del Verginese. Dopo la pausa pranzo in agriturismo alle 15 partenza per la Chiusa di Sabbioncello; alle 16 imbarco sulla motonave Nena Battello Fluviale (con trasporto bici a bordo) fino a Ferrara.