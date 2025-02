Escursioni, pic-nic e anche un po’ di shopping

Ecco il resoconto di alcuni dei nostri viaggi. Dalla Finlandia alla Spagna, dalla Lituania alla Bulgaria. Il nostro istituto aderisce al progetto K1 che prevede la mobilità di studenti (dal 2009 anche quelli più piccoli) e docenti per formarsi all’estero. Tra gli ultimi viaggi organizzati per la formazione degli insegnanti ricordiamo: corsi di inglese a Dublino, corsi sulla gestione dello stress e sull’insegnamento delle lingue ad Amsterdam. Questo prezioso arricchimento non è solo per chi ha avuto la fortuna di partecipare in prima persona: vengono tenuti incontri in cui insegnanti e ragazzi raccontano quello che hanno vissuto e imparato.

Siamo stati ospiti e ci siamo confrontati con altre esperienze didattiche in Finlandia, in Irlanda, in Portogallo e in Spagna.

Abbiamo intervistato alcuni ragazzi che sono stati in viaggio e qui riportiamo una sintesi del loro resoconto. Durante lo scambio, i nostri studenti sono andati a scuola, hanno visitato città, fatto escursioni e pic-nic, e anche un po’ di shopping. Hanno potuto notare alcune differenze tra la nostra scuola e la loro: ad esempio a Caceres, in Spagna, al posto della campanella c’è una musica che segnala l’inizio delle lezioni; la scuola comincia alle 9 a finisce alle 12, ed esiste la sesta elementare.

Sono stati apprezzati i luoghi visitati e il cibo tipico. Al prossimo viaggio, allora!