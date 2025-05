Esempi di rigenerazione urbana. Cortevecchia all’Anci Giovani

Il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni, ha partecipato il 16 maggio a Palermo all’evento di ANCI Giovani, dove è stato invitato come relatore al panel dedicato alla Rigenerazione Urbana per la Crescita. Durante il suo intervento, il vicesindaco ha portato vari esempi di rigenerazione sul territorio ferrarese, prima tra tutti Piazza Cortevecchia, progetto partecipativo premiato a livello internazionale, rimarcando come il coinvolgimento dei cittadini in fase di scelta del progetto sia stato l’elemento cardine di tutta la programmazione.

"La rigenerazione urbana rappresenta una sfida fondamentale per le nostre città – afferma Balboni - non solo per migliorare la qualità della vita, ma anche per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. È essenziale adottare strategie sostenibili e innovative che permettano alle città di adattarsi ad un mondo in continua e sempre più rapida evoluzione".

Balboni ha sottolineato l’importanza di un "approccio partecipativo e sostenibile", evidenziando come progetti di rigenerazione ben pianificati possano contribuire "a creare ambienti urbani più resilienti e rispettosi dell’ambiente". È questo il caso del progetto Central Bosc, che a breve vedrà la luce nel quadrante est, andando a creare un parco di oltre 55mila metri quadrati a beneficio di tutto il quartiere.

re. fe.