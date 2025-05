Esercitazione per rischio incendi boschivi. Grandi manovre della protezione civile regionale

L’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e di Protezione civile Emilia-Romagna ha programmato per domani un’esercitazione per "Rischio incendi boschivi" nella pineta Jacaranda che si trova a Lido Scacchi. Da parte del Comune di Comacchio, dunque, si avvisano i cittadini residenti nella zona che il movimento di persone e mezzi che ci sarà nella giornata di sabato, a partire dalle 9.30 fino a tarda mattinata, sono inerenti alla simulazione di operazioni da eseguire in caso di eventi calamitosi come l’incendio di una pineta.

Nella giornata di sabato, pertanto, dalle 11 fino alla fine delle esercitazioni previste per le 13,30, nella zona ci saranno in volo droni, necessari per il monitoraggio di un eventuale incendio, una simulazione di evacuazione di persone presenti in pineta e diverse attività di comunicazione radio fra enti competenti e strutture operative.

L’Agenzia regionale e il volontariato di Protezione civile Emilia-Romagna, ha inoltre collaborato in questi giorni all’esercitazione in ambiente acquatico, organizzata dalla Direzione regionale Vigili del fuoco a Porto Garibaldi. Si tratta della simulazione di soccorso e recupero civili con l’ausilio dei mezzi nautici, avvistamento anti-incendio boschivo, la messa in sicurezza di un argine con telonatura e la stesura di barriere galleggianti anti-inquinamento.