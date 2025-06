Esercitazioni pratiche e giochi. Il camp della protezione civile

Divertirsi e imparare insieme alla Protezione civile. Si può, con i campi scuola “Anche io sono la Protezione civile”, in programma tra giugno e settembre in diverse località dell’Emilia-Romagna. Una di queste iniziative si terrà a Lagosanto da domenica al 28 giugno (a cura dell’associazione Volontari Protezione civile di Lagosanto). Il tutto è assolutamente gratuito. L’iniziativa, giunta alla sua quindicesima edizione, nasce da un progetto finanziato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e realizzato con il supporto logistico e organizzativo dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. I campi sono preparati direttamente dalle organizzazioni locali di volontariato che, nello svolgimento delle varie attività destinate ai ragazzi, coinvolgono attivamente le amministrazioni comunali e le strutture operative. Quest’estate verranno attivati in tutt’Italia oltre 340 campi scuola, con il coinvolgimento di 3mila volontari di Protezione civile e oltre 6mila partecipanti, tutti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni. In Emilia-Romagna i campi estivi programmati sono 12, con circa 360 partecipanti totali, una trentina per ognuno. Ogni campo scuola ha la durata di una settimana, è articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi e dà l’occasione ai partecipanti di acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi.