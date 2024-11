Esercito di volontari per la colletta. Raccolti 10mila chili di alimentari

Si è svolta con grande successo e partecipazione, la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, con una bella adesione della zona centese che ha risposto con grande generosità sia in termini di volontari attivati per la raccolta che di prodotti donati per il Banco Alimentare. "Nel territorio sono stati raccolti 10.301 chilogrammi in 24 punti vendita, coinvolgendo circa 300 volontari – fa sapere la responsabile di zona della Colletta Alimentare, Roberta Maccaferri - una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità. Nel corso della giornata i supermercati e i centri di raccolta e stoccaggio si sono trasformati in luoghi di speranza e condivisione animati da migliaia di volontari: tra questi tantissimi giovani e studenti di ogni età, che hanno vissuto un’esperienza preziosa per crescere come cittadini responsabili, capaci di fare la differenza per il bene comune. I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d’ascolto". E ottimi anche i risultati della 10ma edizione del progetto "La spesa a scuola" svolta dal’11 al 15 novembre. "Sono stati raccolti 2.025 chilogrammi di generi alimentari a favore delle persone che nel territorio vivono sotto la soglia di povertà – prosegue la Maccaferri - questi numeri descrivono che l’obiettivo del progetto, quello di sensibilizzare gli studenti alla condivisione dei bisogni, offrendo loro la possibilità concreta di sperimentare la gratuità, la gioia del donare, scoprendo che tutti possono, nel loro piccolo impegnarsi per il bene comune, soprattutto in questo periodo di crisi ed incertezze, è stato ampiamente recepito, manifestandoci che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale. I generi alimentari raccolti verranno donati alle associazioni assistenziali territoriali, convenzionate gratuitamente alla Fondazione Banco Alimentare-Onlus, che operano nell’assistenza delle persone indigenti". A partecipare, circa 2.455 alunni delle 151 classi che hanno aderito al progetto, di ogni ordine e grado su tutto il territorio.

l.g.