Esercito e sicurezza, avanti così e non mollare la presa

Caro Carlino,

i controlli di vicinato e la collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine cominciano a dare i frutti sperati. Fortemente voluti dal sindaco Fabbri e dal vice Lodi, l’efficacia di questi strumenti la si è riscontrata soprattutto con la rinascita del Gad. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Poi, con l’arresto dello spacciatore nigeriano in via Ostaggi a seguito delle segnalazioni dei residenti, anche nella zona di via Bologna si è raggiunto un risultato importante. Due quartieri diversi ma accomunati dalla stessa finalità: contrastare il crimine. Se poi gli spacciatori, come spesso succede, si spostano in altre parti della città sarà compito di quei residenti segnalarne la presenza alle forze dell’ordine. Ai venditori di morte non bisogna dare tregua. Con l’arrivo dell’esercito si è aggiunto un’altro importante tassello per la nostra sicurezza. A parte le critiche dei soliti noti, la collaborazione fra cittadini, forze dell’ordine e amministrazione comunale si è dimostrata la strada giusta per contrastare i fenomeni malavitosi. Un successo insperato fino a qualche anno fa che, tuttavia, non deve farci abbassare la guardia. Per non tornare ai tempi bui del passato ognuno di noi deve continuare a prendersi le proprie responsabilità. Tornare indietro è un rischio troppo grande. Grazie,

Roberto Zaramella