Strade sicure, a Ferrara torna l’esercito: 15 militari da settembre

Ferrara, 5 agosto 2023 – Torna l'esercito in città. E con maggiori risorse. I militari dell'operazione 'Strade sicure' prenderanno nuovamente servizio a Ferrara a partire dal primo settembre.

Il contingente era stato ritirato nel 2022 e da allora era partita una fitta interlocuzione tra l'amministrazione estense e il governo, al fine di ottenere un dietrofront.

Militari a Ferrara

Obiettivo centrato nei giorni scorsi, quando in municipio è arrivata la comunicazione del ritorno dell'operazione con quindici uomini (in precedenza erano dodici). Soddisfatto il vicesindaco Nicola Lodi, tra i più strenui sostenitori della presenza dell'esercito a Ferrara. “Abbiamo dimostrato che a Ferrara è stato fatto un ottimo lavoro - afferma l'amministratore -. Impiegheremo il contingente per finalità importanti: non solo Gad, ma anche centro storico e frazioni".

"Una grande notizia per la nostra città - commenta il sindaco Alan Fabbri -. Si dà continuità all'operazione Strade sicure in base a una precisa scelta politica volta a valorizzare l'apporto integrato dei corpi e a massimizzare le iniziative per un controllo diffuso e capillare del territorio, a tutela dei cittadini”.