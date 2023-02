Esercito in cammino nel segno della solidarietà Il fischio d’inizio sarà sotto il Volto del Cavallo

Cinque chilometri di passeggiata sulle mura per scaldare gambe e cuori e sostenere il cuore grande dei volontari della Fondazione Ado. Torna, domenica, per il sesto anno, la ‘Ferrara Love Walk’ camminata benefica non competitiva, con partenza alle 10,45 da piazza Cattedrale a Ferrara (ritrovo alle 10,30 per l’accredito, sotto il Volto del Cavallo).

Organizzata da FEshion Eventi, in occasione di San Valentino, l’iniziativa ha il patrocinio del Comune e il sostegno dell’Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese che offrirà gratuitamente il proprio servizio di assistenza, mettendo a disposizione un’ambulanza per l’intera mattinata. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Ado. Il programma dell’iniziativa è stato presentato ieri in municipio, dall’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti, assieme a Rino Campini, volontario Ado, Alessandra Scotti, responsabile di Feshion Eventi e Martina Patti dell’Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese. "L’Amministrazione comunale – sottolina Coletti – è da sempre vicina alla Fondazione Ado". "Per noi è un onore – dichiara Alessandra Scotti – essere accanto a un’associazione così importante come Ado. All’ultima edizione della Love walk abbiamo avuto 350 iscritti e speriamo anche quest’anno di avere un numero importante". Ogni iscritto riceverà un palloncino biodegradabile a forma di cuore, da legare al polso. "La camminata – conclude Campini – sarà una bella occasione per vedere riunite, all’insegna dello sport e della solidarietà, tante persone". Ticket in prevendita su: https:feshioneventi.itprodottolove-walk oppure iscriversi domenica alle 10,30 sotto il Volto del Cavallo.