"Esercito, plauso dei ferraresi se i reati caleranno"

Gentile lettore, la sicurezza resta un obiettivo cui tendere ma in alcuna città al mondo si otterrà mai al cento per cento. Molto è stato fatto e si sta facendo ma fenomeni come spaccio, furti o borseggi sono difficili da eradicare: bonificata la zona stazione, abbiamo visto come gli episodi criminosi si siano spostati altrove. Bene, dunque, il ritorno dell’esercito, che potrà dare una mano alle forze dell’ordine nel lavoro quotidiano di presidio del territorio.