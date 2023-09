Esercito, si parte. Da oggi militari in azione. Al pomeriggio in Gad e alla sera in centro

Le ‘mimetiche’ fanno capolino in città. Dopo il ritiro del contingente dell’operazione ‘Strade sicure’ di un anno fa, a partire da oggi l’esercito tornerà a dare man forte alla macchina delle sicurezza ferrarese. I quindici militari (tre in più rispetto alla precedente missione) saranno impiegati sulla base di percorsi e obiettivi indicati in un’ordinanza firmata dal questore Salvatore Calabrese a seguito degli incontri del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le camionette verde oliva inizieranno a calcare l’asfalto estense alle 13 di oggi.

Il servizio dei militari si articola fondamentalmente su due turni: dalle 13 alle 19 e dalle 19 a mezzanotte. Il primo turno sarà concentrato sulla zona Gad. L’attenzione si focalizzerà sulla stazione, le mura di viale IV Novembre, viale Belvedere e il parco Giordano Bruno. Insomma, tutte le aree storicamente delicate dal punto di vista del degrado e dello spaccio di stupefacenti. Il secondo turno si sposterà invece sul centro. Le ‘mimetiche’ perlustreranno il cuore della città, dal Meis alla sinagoga, da piazza Travaglio al Listone. I percorsi, gli itinerari e gli obiettivi di vigilanza sono stati studiati e sperimentati a quattro mani dal questore e dal comandante del contingente. Si tratta, lo ricordiamo, di un meccanismo integrato, nell’ambito del quale i militari perlustrano la città e per i vari interventi fanno riferimento alle pattuglie delle forze dell’ordine sul territorio attraverso la sala operativa.

In alcune giornate, poi, il servizio raddoppierà. In particolare, il controllo ‘rafforzato’ si svolgerà al mercoledì, venerdì e sabato, cioè nelle serate che vedono maggiore afflusso di persone, soprattutto in centro. In queste giornate, nel pomeriggio, saranno in servizio due pattuglie, una in centro e una in Gad. L’attività si aggiungerà a quella già disposti dalla questura, il poliziotto di quartiere e i servizi di sicurezza nei giorni della movida.

L’esercito torna dunque in città dopo poco più di un anno di assenza e anche grazie alle richieste e interlocuzioni dell’amministrazione. Il primo annuncio dell’arrivo a Ferrara dell’operazione ‘Strade sicure’ è del 12 settembre 2017. Da allora i militari hanno avuto un ruolo essenziale nel garantire la sicurezza in città, in particolare in zona Gad.

Federico Malavasi