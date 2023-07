Esercizi in spiaggia Arriva il TartaYoga

LIDO DELLE NAZIONI

Oggi bellissima iniziativa, che coniuga la cura del fisico e dello spirito abbinata alla meritoria attività di DelTa Rescue, l’associazione che si occupa della salvaguardia e della cura delle tartarughe marine ed interviene, assieme ad altre associazioni di volontariato, nel caso finiscano spiaggiate e bisognose di soccorsi sulla battigia dei lidi Comacchiesi. Con questo spirito è stata organizzata la IV edizione del TartaYoga al tramonto, in spiaggia. L’evento si svolgerà alla Baia Tahiti, Viale Egitto, 45 al Lido delle Nazioni. Si tratta di una lezione di yoga al tramonto, sulla battigia, offerta da due bravissime insegnanti di yoga, quali Silvia Polello e Giulia Ardizzoni, che hanno offerto il loro sostegno per questo evento, sempre di grande effetto. L’inizio è fissato per le 18.30 mentre al termine seguirà la presentazione delle attività di soccorso DelTa Rescue e, per chi vorrà poi si potrà partecipare alla "pizzata di gruppo" al ristorante Tahiti, accanto alla baia. Per info e prenotazioni [email protected], si consiglia di portare il telo per la pratica. L’accesso alla lezione in spiaggia è a offerta libera a favore di DelTa Rescue, senza obbligo di prenotazione.

cla.casta.