"Esercizio provvisorio evitato: conti in ordine"

A maggioranza compatta, e in un clima collaborativo anche da parte dei consiglieri di opposizione, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Mesola. È accaduto nel Consiglio comunale che si è tenuto nella serata di venerdì. Tra i punti salienti che vengono evidenziati dal sindaco Gianni Michele Padovani, la tassazione, che rimane invariata come da diversi anni a questa parte, "nonostante – spiega – i rincari dell’energia cui l’ente comunale si trova a far fronte. È stata una grande soddisfazione per la nostra amministrazione poter approvare il Bilancio di previsione nei tempi, evitando così il rischio dell’esercizio provvisorio. Il documento era stato presentato in un precedente Consiglio; abbiamo successivamente messo a disposizione l’Ufficio ragioneria per dare risposta ad eventuali dubbi da parte dei consiglieri comunali".

Il Bilancio dunque è passato con il voto compatto della maggioranza e, dai banchi della minoranza, l’astensione di Alessandro Tancini e il voto contrario di Luciano Tancini. Diversi sono gli interventi previsti in Piano delle opere pubbliche, per lo più relativi a finanziamenti ottenuti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra queste figurano le mense scolastiche per Mesola e Bosco Mesola (300mila euro), e la riqualificazione dell’asilo nido di Bosco Mesola (anch’essa per 300mila euro); poi, 1.800.000 euro per la valorizzazione del Castello di Mesola, 2.500.000 euro per la realizzazione del progetto ‘ponti e parallelismi’ per la sistemazione dei ponti presenti sul territorio che necessitano di messa in sicurezza; il nuovo collegamento tra il Bosco della Mesola e Lido di Volano (850mila euro).

Nel frattempo, sono stati affidati i lavori per il secondo stralcio della pista ciclopedonale tra Massenzatica e Monticelli. Nel Piano figura anche il nuovo sottopasso della Statale Romea di collegamento tra le aree bunker est e ovest. Nel corso della seduta è stato approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno contro il cibo sintetico, e via libera è stato dato anche alla convenzione con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara per l’utilizzo da parte del Comune della palazzina adiacente al Palazzo Ottagonale di Ariano Ferrarese che sarà gestita dall’Ente Palio e avrà la funzione di sala civica. "Voglio ringraziare il Consorzio di Bonifica e il presidente Stefano Calderoni – conclude il primo cittadino di Mesola – per questa importante collaborazione".

Valerio Franzoni