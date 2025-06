Esibizioni, balli e tanta musica. Street Pride contro i pregiudizi

Un impegno a difesa dei diritti e contro i pregiudizi. Tutto pronto per la settima edizione di ‘Ferrara Street Pride - diritti per la nostra strada’, che si terrà domani in via Ripagrande 12. L’iniziativa è patrocinata dal Comune, assessorato alle pari opportunità, nonché sostenuta dal basso attraverso la campagna di raccolta fondi, supportata inoltre delle realtà commerciali del territorio che, tramite donazione, hanno sponsorizzato l’evento (La Fraschetta ristorante romano, ristorante Patata Regina, Lost Road beershop, Korova Milk Bar, pizzeria Mordi e Fuggi, StreEat taglieri e bicchieri). Il programma di iniziative è stato illustrato ieri alla presenza di Angela Travagli, assessore alle pari Opportunità, Giacomo Catucci, presidente di Arcigay, Alessandra Frenza, del Cam - Centro di ascolto per uomini maltrattanti e Susanna Garuti (Cgil). "Ringrazio Arcigay per averci coinvolto in occasione di questa importante ricorrenza – ha affermato Travagli – in quanto mi consente di richiamare l’attenzione sulla Convenzione europea per i diritti dell’uomo firmata a Roma nel lontano 4 novembre del 1950 oltre alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 26 settembre 2000".

In occasione della Pride Week, oggi dalle 19 alle 21, nella sede Arcigay di Via Ripagrande 12, sarà possibile sottoporsi in forma anonima e nel pieno rispetto della privacy al test gratuito per Hiv e sifilide a cura del Checkpoint Arcigay. Domani, a partire dalle 18, l’appuntamento con la Ferrara Street Pride prenderà avvio nella sede di Arcigay in via Ripagrande 12. Si parte con l’allestimento del Walk-In-Tattoo a cura della tatuatrice Nikita Diaz, in collaborazione con Jam-Ink Ferrara. Alle 19 sono previsti gli interventi delle associazioni promotrici. A seguire, dalle 19.30 in poi le esibizioni artistiche della Teaserama Ferrara Burlesque School e della Dancehall, Twerk & Female Groove Ferrara. Fino a mezzanotte la festa proseguirà con la musica dei dj Matthew Wonderbratz, Viko e Alex.