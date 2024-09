Si spoglia in spiaggia davanti a una turista, esibizionista arrestato

Lido delle Nazioni (Ferrara), 31 agosto 2024 – Si è spogliato davanti a una turista di circa trent’anni che se ne stava tranquillamente in spiaggia. Poi il giovane ha iniziato a masturbarsi, in un luogo che è frequentato anche da famiglie con bambini piccoli, peraltro in pienissima stagione turistica.

É accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, nel trattato di spiaggia che tra Lido delle Nazioni e Lido di Volano, con alle spalle la pineta. Non appena la donna ha realizzato che cosa stava accadendo ha immediatamente allertato i carabinieri.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Stazione di Porto Garibaldi e del Posto Fisso di Lido delle Nazioni che hanno individuato un 25enne disoccupato originario della zona che è stato riconosciuto dalla giovane turista. Il venticinquenne è stato quindi condotto in caserma e arrestato in flagranza di reato per atti osceni aggravati in luogo pubblico.

Poi il giovane è stato posto, su decisione del pubblico ministero di turno, Barbara Cavallo, agli arresti domiciliari durante la notte nella propria abitazione. Nella tarda mattinata di ieri, il venticinquenne, assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini, è stato giudicato davanti al Tribunale di Ferrara: il magistrato ha prima convalidato l’arresto e poi confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella propria residenza ai Lidi. Il giudice ha infine fissato l’udienza per discutere nel merito dell’accusa al 19 settembre prossimo, dopo che il suo legale, aveva chiesto i termini a difesa.