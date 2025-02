Esodo istriano, incontro in biblioteca

In occasione del Giorno del Ricordo, oggi alle 17 nella sala civica della Biblioteca di Formignana, verrà presentato il libro "Chi ha paura dell’uomo nero. Il romanzo dell’esodo istriano" di Graziella Fiorentin (edito da Corbaccio). L’iniziativa, organizzata dal Comune di Tresignana e dalle Biblioteche di Tresigallo e Formignana, verrà introdotta dal sindaco Mirko Perelli. Sarà ospite la figlia dell’autrice, Maria Rita Tisato, mentre l’intervista sarà a cura di Isabella Cirelli. Graziella Fiorenti è nata a Canfanaro d’Istria, luogo da cui nel 1943 è dovuta scappare con la famiglia per rifugiarsi come profuga prima a Chioggia, poi nelle campagne circostanti e, infine, a Padova dove attualmente vive. Con il suo libro ha vinto il Premio del Presidente nel concorso nazionale ‘Firenze-Europa’ 2001, il Premio nazionale ‘Santa Margherita Ligure Delpino’ 2002, è stata finalista segnalata al Premio internazionale ‘Città di Milano’ 2002, ed è stata premiata al ‘Trofeo Penna d’autore’ 2007 e al premio ‘Gen. Tanzanella’ a Verona nel 2011. Durante l’incontro odierno sarà possibile acquistare il libro.