"Esondazione Po, fare chiarezza sui protocolli"

"Il nostro territorio, in particolare Ferrara, è tra i più vulnerabili al rischio idraulico. Quali misure vengono attuate per proteggerlo?". È, in sintesi, il contenuto dell’interrogazione depositata dal gruppo consiliare la Comune. "Gli studi sul clima – si legge nel documento – dimostrano che il bacino del Po è particolarmente esposto al rischio di esondazione a causa della mutazione climatica, che aumenta la frequenza e l’intensità di eventi meteorologici estremi come piogge torrenziali e siccità. La siccità rende il terreno più impermeabile, aumentando il rischio di alluvioni durante le piogge successive. L’aumento di piogge intense e concentrate in brevi periodi sovraccarica il sistema fluviale, sia causando piene improvvise, sia a causa dell’incapacità delle reti di scolo e fognarie di gestire le forti piogge".

Direttive europee e decreti, prosegue la Comune, "impongono agli Stati membri di valutare e gestire il rischio di alluvioni tramite mappe di rischio, mappe di pericolosità e piani di gestione del rischio alluvioni. I Comuni sono tenuti a dotarsi di un piano di emergenza per la gestione del rischio idrogeologico e di esondazione". Il gruppo di opposizione chiede quindi alla giunta se sia "stato aggiornato il piano comunale di emergenza per includere il rischio di esondazione del Po, quanti aggiornamenti sono stati fatti alle mappe di rischio negli ultimi cinque anni", se "il piano intercomunale di Protezione civile sia allineato alle più recenti indicazioni del piano di gestione del rischio alluvioni" e se ci siano "discrepanze da superare".

Per quanto riguarda la manutenzione delle infrastrutture, la Comune chiede "quante risorse sono state spese negli ultimi due anni e se il Comune collabori con i Consorzi di Bonifica". Sulla gestione di emergenza, la Comune domanda infine "quali risorse sono disponibili per il Centro operativo comunale in caso di esondazione" e se "esistano protocolli chiari per comunicare con i cittadini in caso di emergenza".